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Неизвестные сожгли машину челябинского журналиста

В ночь с 23 на 24 ноября в Челябинске сгорел автомобиль BMW X1 журналиста Znak.com Марины Малковой. С места изъяли аэрозольный баллончик.

Как рассказала сайту «Урал-пресс-информ» Марина, вчера вечером она услышала хлопок, выглянула в окно и увидела полыхающую машину.

«Вчера в 23.40 кто-то поджег мою машину, стоявшую около дома на Бейвеля, 1, - озвучила журналист. – Я сразу не поняла, что это моя машина. Когда тушили, увидела, что моя. На месте были полиция, МЧС и все вообще. Нашли очаги горения – с колес все началось».

На месте нашли баллончик с неизвестным содержимым. Сейчас следователи опрашивают соседей, выясняют, как произошло возгорание.

«Сейчас выясняют, что было внутри баллончика. Его изъяли, - добавила Марина. – Хотелось бы, чтобы следователи разобрались: это был поджог, или так просто».

Как сообщили в пресс-службе полиции города, сообщение о возгорании машины зарегистрировано в Курчатовском отделе полиции».

«Проводится проверка», - добавили в пресс-службе.