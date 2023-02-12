Неравнодушные южноуральцы уберегли бабушку

В Магнитогорске (Челябинская область) благодаря вовремя подоспевшему начальнику территориального отдела полиции и сотруднику банка удалось уберечь пожилого человека от мошенников.

В полицию обратилась руководитель одного из филиалов банка. Женщина пояснила, что к ним пришла пожилая бабушка, которая хотела оформить кредит на крупную сумму. Сотрудники банка обратили внимание на взволнованность клиента, постоянный разговор по телефону, поэтому решили обратиться в полицию.

«Когда поступил звонок, я выехал на место и увидел пожилую женщину, которая в первые минуты даже не хотела верить, что ее обманывают мошенники,- рассказал начальник Отдела полиции «Орджоникидзевский» УМВД России по городу Магнитогорску подполковник полиции Данила Сапроненков. – Бабушка настолько сильно находилась под влиянием услышанного и верила, что кто-то пытается на нее оформить кредит и ей необходимо самостоятельно взять займ на свое имя и перевести все деньги на «безопасный» счет. Постепенно мы ей рассказали схему обмана и даже успели пообщаться со звонившими, которые пытались убедить ее, что именно они сотрудники полиции, а те, кто рядом – ее обманывают. Я позвонил родственникам и попросил приехать за бабушкой.»

В дальнейшем, немного успокоившись, пожилая женщина и ее сын поблагодарили неравнодушных чужих людейза то, что вовремя проявили чуткость и внимание, а самое главное – уберегли бабушку от оформления многотысячного кредита. Если бы ни бдительность сотрудников банка и уговоры подполковника полиции, 300 000 рублей, взятых в кредит, были бы переведены мошенникам.

Полицейские в очередной раз напоминают, что мошенники очень убедительно настаивают на том, что никто не должен знать об их звонке, самое главное в этот момент перестать разговаривать и рассказать о звонке своим близким.