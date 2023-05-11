Ну и что, что не было прав: жительница Саткинского района обложила матом сотрудника ГИБДД

Жительница Саткинского района (Челябинская область) осуждена за публичное оскорбление сотрудника ГИБДД. Она записала для автоинспектора голосовое сообщение и разместила его в социальной сети.

Инцидент с автоледи произошел в Бакале. Инспектором ГИБДД в отношении 43-летней женщины были составлены протоколы за отсутствие страховки, водительского удостоверения, которое она никогда не получала, и наличие тонировки переднего и боковых стекол автомашины. Транспортное средство было эвакуировано на штрафную стоянку.

«После чего осужденная в этот же день, на почве возникших личных неприязненных отношений, в социальной сети в групповом чате записала и отправила адресованное инспектору голосовое сообщение, в котором высказалась грубой нецензурной бранью», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.