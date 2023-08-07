07.08.2023
В Челябинске объявлены аукционы по сносу двух многоквартирных домов
07.08.2023
Облсуд не выпустил из СИЗО виновника ДТП на Блюхера, в котором погибли мать и сын
07.08.2023
В Челябинске бесплатно покажут кино
07.08.2023
Челябинский музей почтовой связи приглашает южноуральцев на экскурсии
07.08.2023
Челябинск впервые примет главный юниорский старт по спортивному ориентированию
07.08.2023
Пожилая жительница Златоуста упала в глубокий колодец и провела под землей много часов
Облсуд не выпустил из СИЗО виновника ДТП на Блюхера, в котором погибли мать и сын
13.07.2023
В Челябинске суд арестовал водителя грузовика, по вине которого погибли мать и сын
12.07.2023
По факту ДТП на Блюхера в Челябинске возбуждено уголовное дело, виновник аварии – в изоляторе
22.06.2023
В Челябинской области число ДТП снижается, а тяжесть их последствий растет
30.05.2023
Расследование уголовного дела по факту ДТП с двумя погибшими девушками контролирует прокуратура
Выпускникам школ вновь начнут выдавать серебряные медали
07.08.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на шестое августа
06.08.2023
Владимир Путин: «Все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях»
04.08.2023
Назад в будущее, или Как театр кукол Челябинска опередил время
04.08.2023
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
03.08.2023