Облсуд не выпустил из СИЗО виновника ДТП на Блюхера, в котором погибли мать и сын

Областной суд сегодня, седьмого августа, оставил в следственном изоляторе виновника страшного ДТП на улице Блюхера в Челябинске, в котором погибли два человека – мать и сын.

Рассмотрев апелляционную жалобу адвоката обвиняемого в совершении преступления по части пятой статьи 264 УК РФ, обслуд оставил без изменения постановление Центрального районного суда Челябинска, избравшего 34-летнему водителю грузовика «Хово» меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 11 сентября 2023 года.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры региона, сторона защиты просила заменить своему подопечному содержание в СИЗО на домашний арест, указав, что преступление было совершено по неосторожности. Кроме того, обвиняемый перевел потерпевшим 300 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда.

Напомним, ДТП на улице Блюхера произошло днем 11 июля этого года. Грузовик столкнулся с автомобилем «Лифан» под управлением мужчины 1974 года рождения. Легковушка, в которой ехала семья из четырех человек, двигалась в попутном направлении.

В результате столкновения с тяжелой техникой пассажиры «Лифана» - женщина 1972 года рождения и парень 2000 года рождения – погибли (51 летняя мама и ее 23-летний сын). Водитель легкового автомобиля, 48-летний глава семьи, и еще один пассажир, 13-летняя дочка, получили телесные повреждения различной степени тяжести. Девочка была госпитализирована.