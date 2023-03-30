Облсуд отказался смягчить меру пресечения челябинскому налоговику

Областной суд сегодня, 30 марта, отказался смягчить меру пресечения в виде заключения под стражу челябинскому налоговику Дмитрию Жабрееву, в марте этого года отправленному в СИЗО по обвинению в получении взятки.

Напомним, по версии следствия, заместитель начальника отдела ИФНС по Советскому району Челябинска через посредника (им оказался его отец) получил взятку в сумме более 150 тысяч рублей за предоставление сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну, о движении денежных средств по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей.

Рассмотрев апелляционную жалобу стороны защиты на постановление Центрального районного суда Челябинска от 16 марта о заключении Жабреева под стражу, областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы адвоката и постановление суда первой инстанции оставил без изменения.

Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, сторона защиты полагала, что основанием для избрания данной меры Дмитрию Жабрееву послужила только тяжесть совершенного им преступления, указав суду на необходимость избрания налоговику более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста. Однако суд посчитал, что совершивший коррупционное преступление налоговик должен остаться под арестом.