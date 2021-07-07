Обнародованы кадры задержания террористической ячейки в Челябинске

ФСБ России совместно с МВД и СУ СК РФ пресекли в Пензе, Уфе и Челябинске деятельность четырех законспирированных ячеек международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Силовики обнародовали кадры задержания подозреваемых.

В конце июня - начале июля в Пензе, Уфе и Челябинске силовики нейтролизовали четыре законспирированные ячейки международной террористической организации, запрещенной в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году.

Силовики задержали четырех главарей и 11 активных участников. Среди подозреваемых находятся как россияне, так и граждане Центрально-Азиатского региона.

“Полицейскими установлено, что подозреваемые занимались пропагандистской деятельностью запрещенной организации, проводили занятия по изучению работы ячейки, информировали других участников собраний о ее идеологии. По месту проживания задержанных изъята различная литература, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации”, - сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Как уточнили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, на конспиративных собраниях подозреваемые вербовали в свои ряды россиян и числа местных мусульман и трудовых мигрантов.

Силовики изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

Возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.