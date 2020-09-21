Обвиняемый в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте хотел выйти из СИЗО

Сегодня, 21 сентября, Челябинский областной суд, рассмотрев апелляционные жалобы адвокатов обвиняемого Алексея Абаимова, которого уже обвиняют в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте. Он хотел смягчить себе меру пресечения.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда, фемида оставила без изменения по существу постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 28 августа 2020 года.

Судом первой инстанции Абаимову продлено действие меры пресечения в виде заключения под стражу до первого декабря 2020 года.

Обжалуя постановление районного суда, сторона защиты просила его отменить, избрать в отношении Абаимова более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в апреле прокуратура Челябинской области в результате совместной с контрольно-счетной палатой региона проверки выявила нарушения в сфере закупок при строительстве.

По факту расходования бюджетных денег при закупке оборудования для шорт-трека в Челябинске следователи СКР региона возбудили уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Речь идет о директоре ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексее Абаимове, которого уже обвиняют в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, и заместителе министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой.