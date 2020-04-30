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СК возбудил уголовное дело по факту хищения денег при строительстве шорт-трека в Челябинске

Происшествия
Сегодня, 15:42
Автор: 
Инна Шемаева

После прокурорской проверки по факту расходования бюджетных денег при закупке оборудования для шорт-трека в Челябинске следователи СКР региона возбудили уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Официально следственные органу СКР по Челябинской области не называют фигурантов уголовного дела, но, предположительно, речь идет о директоре ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексее Абаимове, которого уже обвиняют в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, и заместителе министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой.

«По предварительным данным, в период 2018-2019 годов должностные лица министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и ОГКУ «Челябоблинвестстрой», выходя за пределы должностных полномочий, совершили действия по оплате невыполненных работ и фактически непоставленного оборудования на объекте «Физкультурно-оздоровителеный комплекс Регионального центра по шорт-треку ледового дворца «Уральская молния», что повлекло причинение ущерба бюджету в сумме 65 миллионов рублей», - сообщил старший помощник руководителя СК по Челябинской области Владимир Шишков.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», прокуратура Челябинской области в результате совместной с контрольно-счетной палатой региона проверки выявила нарушения в сфере закупок при строительстве регионального центра по шорт-треку «Уральской молнии». 

Материалы прокурорской проверки были направлены в СК для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц министерства строительства и инфраструктуры региона, являющегося генеральным заказчиком строительства, и ОГКУ «Челябоблинвестстрой», осуществлявшего приемку работ, по статье 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Кроме того, прокуратура также требовала возбудить уголовное дело в отношении руководства подрядной организации ООО «Строительное транспортное предприятие Союз» по части четвертой статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере».

Напомним, обвиняемый в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте Алексей Абаимов и вторая фигурантка данного уголовного дела Татьяна Антонова сейчас находятся в СИЗО.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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