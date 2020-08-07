Одноногий инвалид из Бакала облил спиртом собутыльницу и поджег ее

В Саткинском городском суде (Челябинская область) вынесена мера пресечения в отношении инвалида (отсутствует нога по колено) и его супруги, которые находясь в состоянии алкогольного опьянения, убили свою знакомую.

Убийство было совершено ночью четвертого августа 2020 года. 34-летний инвалид, у которого по колено ампутирована нога и его бывшая жена пришли в квартиру 69-летней знакомой, где стали распивать спиртные напитки.

«В ходе распития спиртных напитков между женщинами на бытовой почве возник конфликт, в ходе которого молодая женщина нанесла пенсионерке не менее трех ударов ножом в живот, не менее двух ударов ножом и осколком стекла в область шеи, не менее пяти ударов руками и ногами в голову и туловище», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мужчина решил добить пенсионерку, для чего накрыл голову полиэтиленовым пакетом, дождался остановки дыхания, затем потерпевшую облил спиртом и поджег.

Постановлением Саткинского городского суда в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.