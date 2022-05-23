Около 150 нелегальных точек приема металла прекратили работу стараниями южноуральских полицейских

В Челябинской области около 150-ти неофициальных пунктов приема металла благодаря действиям полиции прекратили свою работу за три месяца.

Деятельность одной такой точки пресечена оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из отдела полиции «Металлургический» УМВД России по городу Челябинску.

«В ходе рейда стражи порядка выявили нарушения трех статей КоАП РФ. Полицейские составили протоколы по статьям 8.2 (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления), 14.1 (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) и 14.26 (Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения) КоАП РФ», - сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области.

В рамках административного производства с данного пункта изъято более 2600 килограммов металлолома. За нелегальный оборот лома черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: от 1 500 до 8 000 рублей для физических лиц, от 3 000 до 10 000 рублей для должностных лиц и от 30 000 рублей до 200 000 рублей для юридических лиц с конфискацией предмета совершения административного правонарушения, металлического лома и отходов черных металлов.

Работа органов внутренних дел по данному направлению находится на постоянном контроле у руководства ГУ МВД России по Челябинской области. Всего за три месяца полицейскими Южного Урала прекращена деятельность 145 нелегальных пунктов приема металла, изъято около 60 тонн лома на сумму более 3 000 000 рублей, установлено имущество, являющееся предметом хищения по восьми уголовным делам.

В отношении нарушителей наложено административных штрафов на сумму около 200 000 рублей. Кроме того, в отношении одного из предпринимателей в межмуниципальном отделе МВД России «Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 УК РФ.

За нелегальный прием изделий из черного и цветного металлов, а также их реализацию без соответствующего разрешения (лицензии) на сумму более 2 500 000 рублей мужчине может грозить арест на срок до шести месяцев.