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Олегу Извекову будет предложено уволиться по собственному желанию

Заместителю главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову сегодня, 19 февраля, будет предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию. Временно исполнять обязанности заместителя главы города по экономическому развитию и инвестициям будет заместитель главы Челябинска Валерий Смирнов.

Об этом сообщил руководитель управления по информационной политики администрации Челябинска.

Напомним, заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков был задержан 18 февраля. По данным следствия, в 2020 году получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Речь идет о заключении контрактов на поставку тепловизоров для МФЦ.

Сегодня, 19 февраля, суд принял решение отправить Извекова в СИЗО исходя из того, что, находясь на свободе, он может оказать давление на свидетелей. В изоляторе чиновник проведет два месяца.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России