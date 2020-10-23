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Оперативники ищут младенца, тело которого родители скинули в реку Миасс

Происшествия
Сегодня, 09:58
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве ребенка, о похищении которого сообщала мама семимесячного младенца. На допросе она призналась, что обманула сотрудников полиции.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Убийство».

«Ребенок умер от заболевания. Чтобы скрыть это, родители скинули тело семимесячного младенца в реку Миасс. Сейчас идет поиск тела. Проводятся все необходимые оперативно-следственные для сбора информации и действия, направленные на раскрытие этого преступления», - сказал Владимир Шишков.

Вчера мать малыша заявляла, что на нее напал неизвестный во дворе дома, расположенного по улице Жукова, ударил ее по голове и похитил ее ребенка.

По информации из собственного источника, ребенок был убит, а чтобы избавиться от тела, они решили сбросить его в реку Миасс, а затем разыграть похищение.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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