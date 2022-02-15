Озерчанин продал машину за два миллиона рублей и перевел деньги аферистам

Мошенники, обманув жителя Озерска (Челябинская область), обогатились на сумму более четырех с половиной миллионов рублей. Мужчина продал свою машину стоимостью два миллиона рублей, а остальные деньги у него были списаны со счета.

Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что его персональные данные скомпрометированы и ему необходимо обезопасить свои денежные средства.

Мужчина ранее слышал о подобных схемах мошенничества, однако, злоумышленник смог убедить южноуральца в правдивости информации и пообещал, что все переведенные им денежные средства вернутся ему на счета.

«По указанию мошенников мужчина перевел деньги с кредитных карт, а также установил приложение удаленного доступа. Потерпевший следовал указаниям, поэтому злоумышленники смогли оформить на него займы в различных банках. Под диктовку мужчина совершал переводы на номера телефонов неизвестных ему людей. Кроме того, он продал свой автомобиль стоимостью более двух миллионов рублей и вырученную сумму также перевел на указанные аферистами счета», - сообщили в региональном полицейском главке.

В ожидании возврата всех переведенных денег мужчина начал обзванивать входящие номера, однако звонившие перестали выходить на связь, так он понял, что стал жертвой мошенников. Уже после того, как мужчина обратился в полицию, ему стало известно, что мошенники путем удаленного доступа оформили на него еще один крупный онлайн кредит. Общая сумма ущерба потерпевшего составила 4590 тысяч рублей.

Полиция призывает южноуральцев при поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, прерывать разговор и звонить в банк по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты. Помните, сохранность сбережений, зависит, в том числе, от принятых вами решений.