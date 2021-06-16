Озерчанин продавал наркотики, чтобы погасить кредит

В Озерске (Челябинская область) за незаконный оборот наркотиков и легализацию денежных средств перед судом предстанет местный житель. Их он тратил на погашение кредита, а к преступлениям привлек двух своих знакомых.



Трое жителей Озерска, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, сбывали наркотическое средство Озерска. Сотрудниками полиции установлено, что один из участников группы выращивал и хранил наркотикосодержащее растение в арендованной квартире и в принадлежащем ему автомобиле, сбывал его другим участникам группы с целью получения денежной прибыли. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудников полиции, из незаконного оборота изъяты каннабис (марихуана) в значительном размере и части наркотикосодержащего растения в крупном размере.



«В ходе следствия установлено, что за четыре месяца участники группы продали наркотиков более чем на 59 000 рублей. Одним из мужчин часть этой суммы была обналичена в качестве взносов ежемесячных платежей по кредитному договору. Таким образом, сбытчик легализовал доход, полученный преступным путем», - сообщили в пресс-службе полиции Озерска.



В отношении задержанных возбуждены уголовные дела. На период предварительного следствия одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, отношении остальных участников избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.