Озерчанин, сбивший двух юных сестер в поселке Метлино, отправлен в СИЗО

Озерский городской суд (Челябинская область) сегодня, 21-го февраля, отправил в СИЗО водителя, который в состоянии алкогольного опьянения сбил на обочине дороги в поселке Метлино двух сестер: 14-летняя девочка погибла на месте, ее старшая, 16-летняя сестра была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии.

По решению суда мужчина 1967-го года рождения, виновный в ДТП со смертельным исходом, которое произошло на улице Береговой 19-го февраля, будет находиться под стражей два месяца.

Об избрании 54-летнему автомобилисту со стажем вождения свыше трех десятилетий меры пресечения сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».