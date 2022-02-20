Пьяный озерчанин сбил двух сестер: одна девочка погибла на месте, вторая - в тяжелом состоянии

В Озерске (Челябинская область) пьяный водитель сбил двух подростков, шедших по обочине дороги. Четырнадцатилетняя девочка скончалась на месте ДТП, ее 16-летняя сестра госпитализирована в тяжелом состоянии.

ДТП со смертельным исходом произошло вчера, 19-го февраля, в 17 часов у дома №16 по улице Береговая поселка Метлино.

«54-летний водитель автомобиля «Опель Астра» при выполнении обгона не справился с управлением, выехал на правую обочину, где совершил наезд на несовершеннолетних сестер 2005 и 2007 годов рождения. В результате ДТП 14-летняя девочка скончалась на месте ДТП, ее 16-летняя сестра в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию лечебного учреждения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

На место происшествия для координации действий оперативных служб выехал прокурор Озерска Сергей Волков. Также на место дорожно-транспортного происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. Проведенным освидетельствованием у водителя установлено состояние алкогольного опьянения. Мужчина имеет водительский стаж более 30 лет. В текущем году привлекался к административной ответственности по статье 12.9 части 2 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения), сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту следственными органами по ЗАТО г. Озерск регионального следственного управления СКР возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и водворен в изолятор временного содержания.

Прокуратура Челябинской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, также будет проверено исполнение в населенном пункте законодательства о безопасности дорожного движения.