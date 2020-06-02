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Пенсионерка из Миасса обезвредила грабителя обезжиривателем

Происшествия
Сегодня, 10:43
Автор: 
Инна Шемаева

Жительница села Миасса (Челябинская область) дала отпор вору, который пробрался в ее частный дом в поселке Метентьевка. Не растерявшись, женщина прыснула обезжиривателем в глаза непрошенному гостю. Он скрылся, но был задержан сотрудниками полиции

В полицию Миасса обратилась 56-летняя местная жительница. Она рассказала, что в ее частный дом в поселке Мелентьевка проник неизвестный и, применив насилие, попытался похить имущество. Не растерявшись, женщина прыснула обезжиривателем в глаза злоумышленнику, после чего тот сбежал. 

Понятно, что злоумышленнику пришлось не сладко. Обезжириватель используется для удаления с поверхности жиров, масел, а также предварительной обработки поверхностей с целью их подготовки к шпатлеванию, окрашиванию, склеиванию и другой обработке. Также обезжириватели используются для обработки деталей перед сборкой механизмов, для ремонта и обслуживания агрегатов.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного противоправного деяния задержан ранее не судимый житель Златоуста. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью второй статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Покушение на грабеж», - сообщили в региональном полицейском главке.

Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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