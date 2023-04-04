Гибелью рыбака на озере Иртяш заинтересовался СК

Следственное управление СК России по Челябинской области проводит проверку по факту смерти местного жителя, который, по предварительным данным, провалился под лед на озере Иртяш во время рыбалки.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинской области произошла первая трагедия на весеннем водоеме: днем третьего апреля провалился под лед озера Иртяш в Озерске и погиб рыбак. Погибший был обнаружен в ста метрах от берега.

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», - сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.