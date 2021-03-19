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Пластический хирург из Челябинска стала фигурантом уголовного дела после смерти пациентки

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска признала законным возбуждение уголовного дела в отношении врача - пластического хирурга клиники «Медеор». После пластической операции умерла жительница Сургута.

Установлено, что подозреваемая в ноябре 2020 года проведела пластическую операцию 46-летней жительнице Сургута, в результате чего состояние пациентки ухудшилось, она была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась от осложнений, полученных после пластической операции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, клиентка челябинской клиники «Медеор» скончалась через три дня после пластической операции. Женщина приехала в областной центр из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ- Югра), чтобы сделать липолифтинг ягодиц с коррекцией живота и талии.

На следующие сутки после операции у пациентки поднялась высокая температура, затем появились боли в грудной клетке и ей стало сложно дышать. Сотрудники медцентра сделали пациентке рентген, который показал изменения в легких, и отвезли ее в городскую клиническую больницу №6, где она, несмотря на усилия медиков, 23 ноября скончалась.