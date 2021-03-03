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Плата за доверчивость: мошенники изобретают всё новые уловки

В Челябинской области аферисты придумывают все новые способы обмана южноуральцев. Несмотря на постоянные предупреждения полиции о том, что нельзя верить незнакомцам, жители региона попадаются в их сети.

На этот раз жертвами мошенников стали жительницы Кыштыма и Сатки.

Одна из потерпевших через популярный сайт бесплатных объявлений продавала холодильник. Ей позвонил мужчина, который сказал, что хочет купить бытовую технику, но оплатить покупку он может только через счет фирмы, в которой работает. А получить деньги женщина сможет на банковскую карточку и только через банкомат. Она ему поверила, пришла в банк и под диктовку выполнила все действия, которые ей говорил аферист. Спустя время потерпевшая обнаружила, что с ее карты списано 246 тысяч рублей, а еще позднее, что на ее имя оформлен кредит в сумме 280 тысяч рублей.

«Вторая потерпевшая пояснила, что решила приобрести мебель посредством сайта. Связавшись с продавцом, женщина договорилась о покупке и доставке товара. Она сама предложила продавцу произвести оплату полной стоимости, опасаясь конкурентов. Продавец отправил заявительнице ссылки для оплаты, где необходимо было ввести данные карты, с которой производится перевод денег. Получив средства, мужчина сообщил, что товар доставят в ближайшее время», - сообщили в региональном полицейском главке.

Затем женщине стали поступать СМС-оповещения о том, что с карты производится онлайн оплата в интернет-магазинах. Женщиной сразу было принято решение заблокировать карту. Попытавшись связаться с лже-продавцом по номеру телефона, она так и не получила ответа. Обратившись в банк, пострадавшая узнала, что со счета списано более 240 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Сотрудники полиции напоминают, что не следует сообщать пароли от банковских карт и не следует выполнять какие-либо банковские операции со своими счетами под диктовку неизвестных. Необходимо внимательно изучить объявление о купле-продаже, посмотреть информацию о человеке, разместившем его. Если торговая площадка имеет систему рейтингов продавцов, изучите отзывы, оставленные другими покупателями, не забывая о том, что мошенники могут оставлять положительные отзывы о себе, используя дополнительные учетные записи. Можно воспользоваться интернет-поиском. Иногда достаточно ввести в форму поиска телефонный номер или сетевой псевдоним продавца для того, чтобы обнаружить, что эти данные уже использовались в целях хищения денежных средств и обмана покупателей.