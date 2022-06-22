По факту ДТП с экскурсионным автобусом в Ашинском районе СК возбудил уголовное дело

В Челябинской области СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего рано утром 20-го июня ДТП с экскурсионным автобусом «Мерседес Бенц», возвращавшимся из Казани в Челябинск и врезавшимся в грузовик такой же марки.

Уголовное дело следственные органы регионального следственного управления СКР возбудили по части первой статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

В аварии на трассе М-5 в Ашинском районе пострадали девять человек, сообщает сегодня, 22-го июня, следственное управление СК России по Челябинской области: в результате столкновения гигантов на колесах травмы различной степени тяжести получили семь местных жителей и двое ехавших в автобусе детей - 12-летние мальчик и девочка. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

«По данным следствия, 20 июня 2022 года водитель автобуса на автотрассе в Ашинском районе допустил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовым автомобилем», - отметили в СУ СК России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела взял на контроль руководитель регионального следственного управления.

Напомним, Госавтоинспекция Челябинской области, в ходе разбирательства по данному ДТП выявившая ряд допущенных перевозчиком нарушений, уже наказала обоих водителей экскурсионного автобуса.

Их привлекли к административной ответственности за управление транспортным средство при отсутствии при себе путевой документации (по части второй статьи 12.3 КоАП РФ), за осуществление перевозки пассажиров с нарушением требований о прохождении предрейсового медицинского осмотра (по статье 12.31, прим.1 ч.2).

Кроме того, сотрудники ГИБДД констатировали, что управление пассажирским автобусом осуществлялось при наличии неисправностей - так, на передней оси транспортного средства были установлены шины, глубина рисунка протектора которых не соответствует правилам безопасности дорожного движения (это ответственность по части первой статьи 12.5 КоАП РФ).

Напомним, по предварительной информации, водитель 1976-го года рождения за рулем автобуса «Мерседес-Бенц» (второй водитель находился в салоне) в условиях тумана не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении грузовиком с прицепом. За рулем грузового автомобиля «Мерседес Бенц» находился мужчина 1966-го года рождения.