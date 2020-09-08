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По факту финансовых махинаций в областном центре технической инвентаризации возбуждено уголовное дело

Происшествия
Сегодня, 11:09
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Автор: 
Инна Шемаева

В отношении ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» региональным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Дело было возбуждено по результатам рассмотрения итогов проверки Контрольно-счетной палаты Челябинской области. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», КСП нашла финансовые нарушения в работе областного центра инвентаризации на сумму порядка десяти миллионов рублей.

В частности, выявлены финансовые нарушения на сумму в 5 462,4 тысячи рублей, нарушения в сфере закупок на сумму 4 462,7 тысячи рублей, а также нарушения законодательства о бухгалтерском учете.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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