ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

КСП нашла финансовые нарушения в работе областного центра инвентаризации на 10 миллионов рублей

Происшествия
Сегодня, 10:07
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

На коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинской области обнародованы результаты проверки отношении ОГУП «Областной центр технической инвентаризации». Нарушений выявлено на сумму порядка 10 миллионов рублей.

Об этом КСП Челябинской области сообщила в своем Telegram-канале.

«Выявлены финансовые нарушения на сумму в 5 462,4 тысяч рублей, нарушения в сфере закупок на сумму 4 462,7 тысяч рублей, а также
нарушения законодательства о бухгалтерском учете», - говорится в сообщении.
Материалы проверки направлены губернатору Челябинской области, в Законодательное Собрание и прокуратуру региона.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
16.07.20 13:12
В отношении главы Миасса будет проведено административное расследование
Экономика
15.07.20 16:39
КСП Челябинской области за полгода выявила 465 нарушений в сфере госзакупок
Экономика
13.07.20 10:14
В администрации Магнитогорска начинается большая ревизия
Экономика
10.07.20 11:11
Ревизоры проверят траты минкульта Челябинской области, в том числе и на подготовку к ШОС и БРИКС
Вчера, 14:21
В Аргаяше пассажирский поезд сбил пьяную женщину
Вчера, 13:24
Родственники задержанного топ-менеджера «Уралавтодора» обратились к уполномоченному по правам человека
Вчера, 11:21
В Челябинске лужа стала причиной смертельной аварии
09.08.20 12:38
В Миассе иномарка сбила подростка на скутере
09.08.20 12:17
В Челябинске молодые люди устроили массовую драку на Кировке
08.08.20 13:28
Полиция Челябинска начала проверку по факту хищения кустов кизильника
07.08.20 18:14
Челябинец, скоротав вечер в компании случайного собутыльника, лишился дорогого мобильника
07.08.20 15:04
В Златоусте жену кандидата в депутаты обязали освободить территорию скотомогильника
07.08.20 13:30
У экс-главы Копейска появился шанс выйти на свободу по УДО
07.08.20 12:49
Одноногий инвалид из Бакала облил спиртом собутыльницу и поджег ее
Общество
Вчера, 15:22
Covid-19 не парализовал работу министерства экологии Челябинской области
Происшествия
Сегодня, 10:38
В Златоусте на мальчика упала потолочная доска в разваливающемся доме
Новости
Сегодня, 10:50
Общество
В Челябинской области идет проверка готовности школ и детских садов к новому учебному году
Сегодня, 10:48
Происшествия
В Челябинске за арестованную престижную квартиру приставы взыскали более полумиллиона рублей
Сегодня, 10:14
Экономика
Четыре хозяйства Челябинской области прошли сертификацию
Сегодня, 10:09
Экономика
Private Banking ВТБ наращивает продажи инвестиционных облигаций банка
Сегодня, 10:06
Происшествия
Сотрудники ГИБДД начали массовые проверки водителей междугородних автобусов
Материалы рубрики
Сегодня, 10:48
Происшествия
В Челябинске за арестованную престижную квартиру приставы взыскали более полумиллиона рублей
Сегодня, 10:06
Происшествия
Сотрудники ГИБДД начали массовые проверки водителей междугородних автобусов
Вчера, 16:04
Происшествия
В Сосновском районе покупатель с гранатой устроил дебош в алкомаркете
Вчера, 15:54
Происшествия
Житель Челябинска стал жертвой приложения «Мобильный банк» и собственной беспечности
Вчера, 14:21
Происшествия
В Аргаяше пассажирский поезд сбил пьяную женщину
Теги
Контрольно-счетная палата Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика