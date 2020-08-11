КСП нашла финансовые нарушения в работе областного центра инвентаризации на 10 миллионов рублей
На коллегии Контрольно-счетной палаты Челябинской области обнародованы результаты проверки отношении ОГУП «Областной центр технической инвентаризации». Нарушений выявлено на сумму порядка 10 миллионов рублей.
Об этом КСП Челябинской области сообщила в своем Telegram-канале.
«Выявлены финансовые нарушения на сумму в 5 462,4 тысяч рублей, нарушения в сфере закупок на сумму 4 462,7 тысяч рублей, а также
нарушения законодательства о бухгалтерском учете», - говорится в сообщении.
Материалы проверки направлены губернатору Челябинской области, в Законодательное Собрание и прокуратуру региона.
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