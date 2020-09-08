По факту обрушения потолка на ребенка в Златоусте возбуждено дело

Прокуратура Челябинской области озвучила результаты проверки, проведенной по факту обрушения на ребенка потолка в аварийном доме в Златоусте по адресу: улица Тургенева, 3.

В отношении управляющей компании за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества собственников возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение статьи 200 Жилищного кодекса РФ управляющая компания ООО УК «ЗлатСитиСервис» не выполняла в полном объеме работы, необходимые для обеспечения надлежащего содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома на Тургенева. Об этом сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В связи с изложенным главе Златоустовского городского округа, а также руководителю управляющей компании внесены представления об устранении нарушений закона.

В отношении управляющей компании за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества собственников возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», на мальчика, живущего в разваливающемся доме №3 по улице Тургенева, обрушилась - вместе со штукатуркой - потолочная доска. Ребенок в этот момент выходил из ванной.