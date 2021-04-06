Под Челябинском нашли тело новорожденной девочки в пакете

В Челябинской области в поселке Мирный местный житель среди заброшенных зданий нашел тело новорожденного ребенка в пакете. Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший следователь следственного отдела по Копейску СУ СКР региона Павел Лапшин, сейчас устанавливаются причины смерти девочки.

Пятого апреля тело ребенка нашел Местный житель в поселке Мирный Красноармейского района на пустыре среди заброшенных и разрушенных домов.

«Сейчас устанавливаются причины смерти ребенка. Тело направлено в Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», - сказал Лапшин.

В первую очередь следователям предстоит выяснить, родилась девочка живой или мертвой. Кроме того, они устанавливают мать младенца.

После проверки будет принято процессуальное решение. Проведение проверки взял на контроль руководитель следственного управления.