Под Копейском мужчина погиб на рыбалке от удара током

В субботу, 12 июня, в Челябинской области нарушение запрета рыбной ловли в охранной зоне воздушной линии электропередач привело к несчастному случаю.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в Группе по связям с общественностью филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», двое мужчин 40 и 43 лет и семилетний ребенок из поселка Октябрьский Копейского городского округа отправились сегодня на рыбалку на один из местных водоемов.

По предварительным данным, во время рыбалки один из рыбаков приблизился на недопустимое расстояние удилищем к проводам воздушной линии электропередачи 110 кВ и получил удар электрическим током. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть. Второй мужчина и ребенок получили электротравмы различной степени тяжести, пострадавшие доставлены в больницу.

В «Челябэнерго» работает комиссия по расследованию данного инцидента.

Энергетики филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» предупреждают: рыбалка вблизи ЛЭП может быть смертельно опасна. Сегодня в распоряжении рыбаков имеются различные снасти, в том числе и удилища длиной от 4 до 12 метров. Если такую удочку поднять вверх над воздушной линией электропередачи, этого может быть более чем достаточно, чтобы попасть под напряжение. Опасность электричества состоит в том, что порой не требуется прямого контакта с токоведущими частями. Риск поражения возникает даже при приближении к ним на недопустимое расстояние, а материалы, из которых сейчас изготавливают удилища, могут являться отличным проводником электричества.

Необходимо помнить, что недопустимо рыбачить с использованием удочек, спиннингов вблизи линий электропередачи, передвигаться на лодках под проводами ЛЭП. Если удилище или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам или прикасаются к ним, под воздействием электрического тока оказывается не только человек, который держит удочку, но и люди, которые находятся рядом. При переходе под линиями электропередачи следует складывать удилище. Категорически запрещается ловить рыбу во время грозы.

Энергетики призывают любителей рыбной ловли строго следовать правилам поведения вблизи энергообъектов, быть бдительными и осторожными. Специалисты энергокомпании проводят активную разъяснительную работу по профилактике электротравматизма среди любителей рыбной ловли. В местах пересечения ЛЭП с водоемами размещаются информационные плакаты. Проводятся беседы в обществах рыболовов, распространяются специальные листовки.

Напомним, что в компании «Россети Урал» с 2008 года реализуется комплексная программа по предотвращению травматизма «Электричество опасно!». Она рассчитана на разные целевые аудитории: детей и подростков, руководителей предприятий и организаций, водителей большегрузной строительной техники, садоводов, любителей рыбалки. Материалы и видеоролики, которые помогут взрослым и детям избежать травм при обращении с электричеством, можно найти на сайте «Россети Урал» в разделе «Электробезопасность».