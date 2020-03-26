ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Подросток из Озерска пыталась разместить фейковые новости об умершем от корановируса

Происшествия
Сегодня, 12:11
Автор: 
Инна Шемаева

Жители Озерска (Челябинская область) начали распространять в социальных сетях фейковые новости о якобы смертях и новых заболевших от коронаинфекции. Полиция начала привлекать их к ответственности.

Стражи порядка Озерска установили, что 12-летняя жительница закрытого города в сети Интернет предложила администратору популярного в Озерске сообщества разместить сообщение о смерти человека от коронавируса. Однако, информация не размещена, в связи с ее недостоверностью.

"Сотрудникам полиции была получена информация о данном предложенном сообщении, проведена проверка, в ходе которой установили и  опросили подростка. По  результатам девочке вынесено официальное предупреждение об ответственности за несоблюдение установленным законодательством Российской Федерации требований. Помимо этого, стражи порядка провели профилактические беседы как с ребенком, так и с ее родителями", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

И это не единственный случай, когда жители Озерска пытаются создать панику среди населения посредством сети Интернет. Ранее в ходе проверки публикаций о фактах заражения коронавирусной инфекцией установлено, что местная в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице опубликовала информацию, которую услышала в маршрутке.

Женщина оштрафована на 30 тысяч рублей.

 "Сотрудники полиции обращаются к гражданам и напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, необходимо внимательно относится к увлечениям своего ребенка в сети Интернет и объяснить ему, что «шутливые» посты могут привести к негативным последствия, в том числе ответственность может понести не только несовершеннолетний, но и его родители", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. 

Главное управлением МВД России по Челябинской области призывает южноуральцев внимательно относится к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах и ориентироваться только на официальные источники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Грипп
Общество
Сегодня, 12:06
Молитесь дома
Митрополит Григорий обратится к прихожанам с призывом воздержаться от походов в храмы
Общество
Сегодня, 11:47
Уроков не будет
Челябинским школьникам продлили каникулы
Общество
Сегодня, 11:33
В Челябинске откроют свою «Коммунарку»
Общество
Сегодня, 11:29
Каждый второй челябинец не боится заразиться коронавирусом
23.03.20 12:33
Жители Челябинской области отдали мошенникам 2,5 миллиона рублей
23.03.20 09:34
В Агаповском районе на пожаре погибла годовалая девочка
20.03.20 16:49
В СИЗО Челябинска повесился подозреваемый в хранении наркотиков
20.03.20 16:30
В Челябинске сегодня днем трамвай наехал на женщину, она в больнице
20.03.20 15:13
Полицейские задержали наркосадовода из Челябинска
20.03.20 13:18
Жительницу Златоуста, задушившую тяжелобольного отца, отправили в психбольницу
20.03.20 13:01
По факту оплаты проекта реконструкции набережной реки Миасс фирме из Казани возбуждено уголовное дело
20.03.20 12:15
Вооруженный челябинец устроил дебош в баре на Кировке
20.03.20 12:04
Прокуратура и СК займутся голым магнитогорцем, который плавал в бассейне с маленькими детьми
20.03.20 11:56
В «ЧелябГЭТ» рассказали о причинах схода трамвая в Ленинском районе
Общество
Сегодня, 10:38
Сидим дома
Что в Челябинской области закроют из-за коронавируса?
Общество
Сегодня, 12:02
Возврат к старому?
В Челябинской области создают единый центр организации госзакупок
Новости
Сегодня, 11:29
Общество
Каждый второй челябинец не боится заразиться коронавирусом
Сегодня, 10:25
Общество
В Южно-Уральской ТПП наградили креативного дизайнера канализационных люков
Вчера, 23:51
Общество
Анонсы событий и мероприятий га 26 марта
Вчера, 23:04
Общество
За сутки в России подтверждено 163 новых случая коронавируса
Вчера, 21:07
Общество
В Челябинской области откладываются свадебные торжества
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Вчера, 12:35
Происшествия
За пару дней южноуральцы "подарили" мошенникам два миллиона рублей
24.03.20 18:28
Происшествия
Челябинцев, избивших судебного пристава, суд оставил на свободе
23.03.20 14:04
Происшествия
В Челябинске трамвай пятого маршрута пошел вразрез
23.03.20 12:33
Происшествия
Жители Челябинской области отдали мошенникам 2,5 миллиона рублей
23.03.20 09:34
Происшествия
В Агаповском районе на пожаре погибла годовалая девочка
Теги
коронавирус
ГУ МВД по Челябинской области
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика