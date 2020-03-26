Подросток из Озерска пыталась разместить фейковые новости об умершем от корановируса

Жители Озерска (Челябинская область) начали распространять в социальных сетях фейковые новости о якобы смертях и новых заболевших от коронаинфекции. Полиция начала привлекать их к ответственности.

Стражи порядка Озерска установили, что 12-летняя жительница закрытого города в сети Интернет предложила администратору популярного в Озерске сообщества разместить сообщение о смерти человека от коронавируса. Однако, информация не размещена, в связи с ее недостоверностью.

"Сотрудникам полиции была получена информация о данном предложенном сообщении, проведена проверка, в ходе которой установили и опросили подростка. По результатам девочке вынесено официальное предупреждение об ответственности за несоблюдение установленным законодательством Российской Федерации требований. Помимо этого, стражи порядка провели профилактические беседы как с ребенком, так и с ее родителями", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

И это не единственный случай, когда жители Озерска пытаются создать панику среди населения посредством сети Интернет. Ранее в ходе проверки публикаций о фактах заражения коронавирусной инфекцией установлено, что местная в социальной сети «ВКонтакте» на своей личной странице опубликовала информацию, которую услышала в маршрутке.

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"Сотрудники полиции обращаются к гражданам и напоминают, что за распространение в средствах массовой информации и в сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Кроме того, необходимо внимательно относится к увлечениям своего ребенка в сети Интернет и объяснить ему, что «шутливые» посты могут привести к негативным последствия, в том числе ответственность может понести не только несовершеннолетний, но и его родители", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Главное управлением МВД России по Челябинской области призывает южноуральцев внимательно относится к публикуемой в сети Интернет и мессенджерах и ориентироваться только на официальные источники.