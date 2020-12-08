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Погорели на тепле: в Миассе выявлены финансовые нарушения на сумму свыше 23 миллионов рублей

Главное контрольное управление Челябинской области выявило нарушения и ошибки в расчетах, допущенные при разработке проекта по балансировке системы теплоснабжения в Миассе. Ущерб, причиненный бюджету, составил порядка 23 миллионов рублей.

Главное контрольное управление Челябинской области проверило эффективность использования бюджетных средств, выделенных на комплексную гидравлическую балансировку систем централизованного теплоснабжения Северной части и поселка строителей Миасса.

Как сообщили в ГКУ, ревизорами была проведена экспертиза проекта. Она выявила нарушения и ошибки в расчетах. Выполнение запланированных работ невозможно.

Вследствие действий администрации бюджету Челябинской области нанесен ущерб в размере свыше 23 миллионов рублей.



Материалы направлены в прокуратуру.