Погорели на тепле: в Миассе выявлены финансовые нарушения на сумму свыше 23 миллионов рублей
Главное контрольное управление Челябинской области выявило нарушения и ошибки в расчетах, допущенные при разработке проекта по балансировке системы теплоснабжения в Миассе. Ущерб, причиненный бюджету, составил порядка 23 миллионов рублей.
Главное контрольное управление Челябинской области проверило эффективность использования бюджетных средств, выделенных на комплексную гидравлическую балансировку систем централизованного теплоснабжения Северной части и поселка строителей Миасса.
Как сообщили в ГКУ, ревизорами была проведена экспертиза проекта. Она выявила нарушения и ошибки в расчетах. Выполнение запланированных работ невозможно.
Вследствие действий администрации бюджету Челябинской области нанесен ущерб в размере свыше 23 миллионов рублей.
Материалы направлены в прокуратуру.