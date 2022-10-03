03.10.2022
Полицейские Чебаркуля остановили угнанный подростком автомобиль
03.10.2022
В Челябинске троллейбус 26-го маршрута отменяют до следующего года
03.10.2022
Скоков назначил нового руководителя
03.10.2022
Челябинские власти готовятся к сносу десяти опустевших аварийных жилых домов
03.10.2022
В Челябинской области снижается суточная заболеваемость ковидом, а смертность растет
03.10.2022
Челябинский двор на Шуменской обзавелся футбольным полем
Полицейские Чебаркуля остановили угнанный подростком автомобиль
11.09.2022
Угнанный в Коркинском районе автомобиль обнаружен в карьере около Дубровки
02.09.2022
В Миассе сотрудники ДПС задержали нетрезвого парня за рулем угнанного авто
17.03.2021
Известный в Челябинской области автоугонщик Килиевич останется в колонии
17.02.2020
Угон на миллион: челябинцы лишились своих иномарок, пожалев денег на платную парковку
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022