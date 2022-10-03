Полицейские Чебаркуля остановили угнанный подростком автомобиль

В Чебаркульском районе (Челябинская область) инспекторы ГИБДД задержали несовершеннолетнего, подозреваемого в угоне автомобиля.

Сообщение об угоне автомобиля Chevrolet Cruze стоимостью полмиллиона рублей поступило в полицию из села Варламово.

«Незамедлительно были оповещены все патрульные наряды полиции. Инспекторы ДПС, осуществлявшие надзор за дорожным движением, остановили схожий по приметам автомобиль на территории села. За рулем находился несовершеннолетний, 2006 года рождения. Полицейские установили, что молодой человек является родственником заявителя», - сообщили в региональном полицейском главке.

Парень решил покатать своих друзей и без разрешения взял ключи от автомобиля, вытащив их из кармана куртки владельца автомашины. Ранее юный угонщик уже попадал в поле зрения правоохранителей и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. С него взято обязательство о явке.

Возбуждено уголовное дело.