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Полицейские Челябинска изъяли больше тысячи доз наркотиков

Полицейские Челябинска задержали двух южноуральцев, у которых изъяли почти 1200 доз наркотиков. Это героин и мефедрон. Сбытчикам «дури» грозит до 20 лет лишения свободы.

В Курчатовском районе Челябинска сотрудниками уголовного розыска задержан несудимый местный житель, который с целью последующего сбыта приобрел у неустановленных на данный момент лиц около 20 граммов героина. В ходе работы с задержанным полицейские выяснили, что он также разместил 13 свертков с аналогичным наркотиком массой порядка 50 граммов в тайниках, так называемых закладка у подъездов дома по улице Молодогвардейцев.

«В Центральном районе сотрудники полиции задержали несудимую жительницу города Южноуральска, в ходе досмотра которой обнаружили и изъяли сверток с мефедроном массой около 50 граммов. Синтетический наркотик подозреваемая приобрела и хранила с целью дальнейшего сбыта», - сообщили в региональном полицейском главке.

В общей сложности у двух задержанных были обнаружены 1200 доз наркотиков. По сумме это тянет на несколько миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Наркосбытчикам грозит до 20 лет лишения свободы.

Женщина водворена в изолятор временного содержания. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.