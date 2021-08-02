Полицейские Челябинска задержали девять человек – за наркотики

В минувшие выходные дни, 31 июля и первого августа, челябинские полицейские изъяли у горожан более 35 граммов наркотических средств. В отношении девяти подозреваемых возбуждены уголовные дела. У них были изъяты марихуана, метилэфедрон и героин.

За прошедшие дни на территории Центрального, Калининского, Тракторозаводского, Советского, Металлургического и Ленинского районов города сотрудники полиции задержали девять жителей областного центра и области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У граждан в возрасте от 22 до 45 лет полицейские в ходе проведения мероприятий обнаружили и изъяли свыше 25 граммов наркотических средств, которые они хранили для личного употребления.

«Кроме того, сотрудники уголовного розыска ОП Металлургический задержали местную жительницу, планировавшую сбыть бесконтактным способом шесть свертков с героином общей массой около десяти граммов. Установлено, что пятеро из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, против собственности и за незаконный оборот наркотиков», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Задержанным грозит лишение свободы на срок до трех, десяти и от десяти до двадцати лет соответственно.

30-летняя подозреваемая в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворена в изолятор временного содержания. Остальные задержанные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. С остальных взято обязательство о явке.