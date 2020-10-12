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Полицейские Челябинска задержали крупных наркосбытчиков из Таджикистана

Происшествия
Сегодня, 14:00
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Автор: 
Инна Шемаева

В Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники ППС задержали двух жителей Таджикистана, у которых при себе был обнаружен героин, который они собирались сбывать в виде «закладок». При обыске дома у них также были найдены наркотики. Изъято около килограмма героина. Мужчины водворены в изолятор временного содержания.

О задержании крупных наркосбытчиков рассказал сегодня, 12 октября, на традиционном аппаратном совещании в администрации города временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по городу Челябинску Валерий Манаев.

«Сотрудники полиции задержали граждан Таджикистана, которые зарегистрированы были в Ижевске, но проживали в Челябинске. У них изъято около килограмма героина», - сообщили врио начальника УМВД России по городу Челябинску Валерий Манаев.

Известно, что при задержании у гостей из Таджикистана было обнаружено 43 сверка с героином.

«Полицейскими установлено, что задержанные намеревались сбыть изъятый наркотик неустановленным лицам на территории города Челябинска бесконтактным способом, разложив их по тайникам. В ходе проведения обыска по месту проживания иностранных граждан, полицейскими изъято более 100 свертков с героином, расфасованных по 4 грамма. Кроме того, из тайников, указанных подозреваемыми, полицейскими изъято порядка 15 свертков с наркотическим веществом», - добавили в региональном полицейском главке.

Таким образом, из незаконного оборота полицейскими изъято около 680 граммов героина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Гостям из Таджикистана грозит до 20 лет лишения свободы. Они водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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