Полицейские Челябинска задержали уголовника, напавшего на бабушку знакомой

Оперуполномоченные уголовного розыска Челябинска по подозрению в совершении разбойного нападения задержали ранее неоднократно судимого за грабежи и кражи местного жителя. Он напал на пенсионерку с бутылкой пива, которую выпил заранее.

Уголовник пришел в квартиру к пенсионерке в поисках своей знакомой – внучки потерпевшей. Женщина впустила его к себе в жилище, так как ранее видела их вместе.

«После чего злоумышленник, применив насилие, опасное для жизни и здоровья в отношении пожилой женщины, похитил сотовый телефон и золотые изделия. Сумма причинённого ущерба составила около 35 тысяч рублей. В этот же день полицейские задержали подозреваемого», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Часть похищенного имущества изъята сотрудниками полиции и после проведения необходимых следственных действий будет возвращена владелице.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.