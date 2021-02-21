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Полицейские Челябинской области за одну ночь раскрыли 154 преступления и задержали 11 человек, находящихся в розыске

В Челябинской области завершилась операция «Ночь». В ней было задействовано порядка двух тысяч представителей силовых структур. Стражами порядка раскрыто 154 преступления, задержано 11 лиц, находившихся в розыске.

В рамках ОПМ «Ночь» южноуральскими полицейскими составлено 1814 протоколов об административных правонарушениях, из них 636 - за нарушения в области дорожного движения, 484 – за посягательство на общественный порядок и общественную безопасность.

Инспекторами ГИБДД выявлено 34 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения и 29 случаев нахождения за рулем водителей, не имеющих права управления автотранспортом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Также стражи порядка выявили 18 фактов нахождения несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. В торговых точках полицейские зафиксировали 51 случай продажи спиртных напитков лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

По итогам проведенного мероприятия из незаконного оборота изъято свыше 263 граммов наркотических средств растительного и синтетического происхождения, 12 единиц оружия и 412 патронов, свыше 4017 литров алкогольной продукции на сумму около 332 тысячи рублей.