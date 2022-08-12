Полицейские на позволили копейчанке заработать миллион рублей

Жительница Копейска (Челябинская область) хотела заработать миллион рублей, продав два килограмма синтетического наркотика, который обнаружила в гараже бывшего мужа. Стражи порядка взяли ее с поличным при передаче части товара на «пробу».

Оперуполномоченные управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД области на территории Копейска задержали ранее не судимую неработающую местную жительницу, у которой обнаружено два грамма синтетического наркотического средства.

В ходе дальнейшего оперативно-розыскного мероприятия на территории садового участка в СНТ «Мебельщик», принадлежащего 36-летней женщине, полицейскими обнаружено и изъято около двух килограммов синтетического наркотического средства.

«Женщина пояснила, что наркотик обнаружила в гараже бывшего мужа. Найденные два килограмма запрещенного веществ копейчанка планировала продать, оценив стоимость товара в один миллион рублей. Договорившись с покупателем, женщина в назначенное время и место принесла ему часть товара на «пробу», где и была задержана сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.