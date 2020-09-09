Полицейские продолжают ловить южноуральцев на «закладках» и сборе конопли

Несмотря на перспективу надолго сесть за решетку, южноуральцы продолжают делать «закладки» и собирать коноплю.

Так, только за несколько дней на территории двух крупнейших городов региона - Челябинска и Магнитогорска, а также в Брединском районе полицейские задержали девять человек, одни из которых были наркоманами и покупали «дурь» для личного потребления, а другие собирались на ее продаже заработать «легких» денег. Некоторым из задержанных грозит до двадцати лет лишения свободы.

Так, в Брединском районе полицейские задержали ранее не судимого 30-летнего местного жителя. При проведении досмотра у мужчины была обнаружена марихуана весом около четырех с половиной килограммов. Дикорастущую коноплю он собрал возле дома для личного потребления.

Аналогичное наркотическое средство растительного происхождения массой более 260 граммов у ранее судимого 29-летнего местного жителя изъяли сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы в Магнитогорске.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части второй статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до десяти лет.

Также в Магнитогорске с наркотиками были задержаны две девушки в возрасте 20-ти дет и 21-го года. По данному факту также возбуждено уголовное дело, только уже по части четвертой статьи 228.1 УК РФ (максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до двадцати лет).

«Полицейские установили, что задержанные планировали сбыть наркотики бесконтактным способом при помощи организации временных тайников-«закладок» на территории города. В настоящее время подозреваемые в порядке статьи 91 УПК РФ помещены в изолятор временного содержания», - сообщила официальный представитель пресс-службы УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

Челябинские полицейские за два дня по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали пятерых местных жителей, трое из которых были ранее судимы.

«На территории Центрального, Ленинского и Калининского районов города полицейские задержали трех челябинцев в возрасте от 19-ти до 44-х лет. В ходе проведения личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли у задержанных наркотические вещества общей массой более 84 граммов. Полицейскими установлено, что один из них - ранее судимый мужчина - хранил запрещенное вещество с целью дальнейшего сбыта», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Еще два человека были задержаны в Курчатовском районе. У них при себе также обнаружены наркотики, в том числе почти полтора грамма героина.

По всем фактам в отделах полиции возбуждены уголовные дела.

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления МВД России по городу Челябинску Федор Носков напоминает, что сообщить информацию о фактах распространения запрещенных веществ и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств, можно по телефонам дежурной части городского УМВД: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02.