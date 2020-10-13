Полицейскими задержан аферист, который обманывал южноуральцев на сайте бесплатных объявлений

В Златоусте (Челябинская область) задержан интернет-мошенник, который обманывал жителей на сайте бесплатных объявлений. Оперативниками Челябинска установлено, что ранее он совершал аналогичные преступления на территории других городов региона.

«Оперативными сотрудниками установлено, что челябинец разместил объявление на сайте бесплатных объявлений о продаже запасных частей для автомобилей. Потерпевший сделал заказ и перечислил денежные средства на карту лжепродавца. Однако он воспользовался данными средствами в сумме 29 000 рублей по своему усмотрению, при этом не собираясь выполнять никаких обязательств перед заказчиком», - сообщила официальный сотрудника УМВД России по Златоусту Ольга Аристова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности.

Примечательно то, что ранее этот молодой человек был задержан полицейскими Челябинска. В полицию Тракторозаводского района Челябинска обратился местный житель, который рассказал, что на одном из интернет-сайтов увидел объявление о продаже двигателя на автомашину иностранного производства. Позвонив по указанному в объявлении номеру, он договорился о приобретении товара. Потенциальный продавец направил заказчику фиктивный договор купли-продажи и попросил произвести полную оплату товара. Мужчина перевел на указанный счет денежные средства в сумме 90 000 рублей, однако продавец заказ так и не направил и перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции рекомендуют челябинцам перед заключением договора на оказание каких-либо услуг и работ заранее собирать информацию о подрядчике: отзывы в интернете, мнение знакомых, наличие сайта и актуальность информации, размещенной на нем.