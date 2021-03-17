Полиция Челябинска изъяла сигарет и контрафактного алкоголя на четыре миллиона рублей

Открыто движение по одному из путей на месте схода вагонов в Челябинской области

Полиция Челябинска изъяла сигарет и контрафактного алкоголя на четыре миллиона рублей

Следствием отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по городу Челябинску расследуется уголовное дело по факту хранения и сбыта немаркированной табачной и алкогольной продукции на общую сумму около четырех миллионов рублей.

Полицейскими установлено, что житель Челябинска приобрел и хранил в арендованном боксе немаркированную табачную и алкогольную продукцию в целях последующего сбыта - по ценам, значительно ниже официально установленных.

«В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские изъяли около 20 000 единиц немаркированной табачной продукции, а также около 1 200 единиц немаркированной алкогольной продукции и более 1 300 литров спирта на общую сумму около четырех миллионов рублей», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По данному факту возбуждено уголовное дело.