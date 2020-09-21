Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту вырубки деревьев

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту сноса деревьев на территории гаражно-строительного кооператива в Челябинске.

Прокуратурой Курчатовского района Челябинска проведена проверка исполнения природоохранного законодательства по информации Управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, установлено, что на территории ГСК «Северо-Западный» неустановленными лицами произведен снос зеленых насаждений - 21 дерева различных пород.

Разрешение на снос зеленых насаждений на данной территории управление экологии и природопользования администрации города Челябинска не выдавало. Размер ущерба за незаконный снос составил около 46 тыс. рублей.

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по части первой статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконная рубка деревьев в значительном размере».

Прокурорская проверка проводилась по обращению управления экологии и природопользования администрации города Челябинска. Ущерб, причиненный администрации города, составил почти 50 тысяч рублей.