ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по факту вырубки деревьев

Происшествия
Сегодня, 16:10
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту сноса деревьев на территории гаражно-строительного кооператива в Челябинске.

Прокуратурой Курчатовского района Челябинска проведена проверка исполнения природоохранного законодательства по информации Управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, установлено, что на территории ГСК «Северо-Западный» неустановленными лицами произведен снос зеленых насаждений - 21 дерева различных пород.

Разрешение на снос зеленых насаждений на данной территории управление экологии и природопользования администрации города Челябинска не выдавало. Размер ущерба за незаконный снос составил около 46 тыс. рублей.

Полиция Челябинска возбудила уголовное дело по части первой статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконная рубка деревьев в значительном размере».

Прокурорская проверка проводилась по обращению управления экологии и природопользования администрации города Челябинска. Ущерб, причиненный администрации города, составил почти 50 тысяч рублей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 14:09
Мнение эксперта: Максим Марцинкевич не мог убить себя, ему помогли
Сегодня, 12:33
Пьяный челябинец устроил гонки по садовому товариществу
Сегодня, 09:52
В Златоусте полицейские задержали местного жителя при попытке ограбить ювелирный магазин
Сегодня, 09:46
В Миассе присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве челябинского бизнесмена
18.09.20 22:09
В Магнитогорске в аварии с маршруткой пострадали девять человек
18.09.20 16:59
Полицейские Челябинска задержали двух аферистов за «липовую» торговлю на интернет-сайтах
18.09.20 16:48
Челябинец заставлял южноуральцев брать деньги под залог квартир
18.09.20 14:51
В Миассе вандалы осквернили памятник вождю пролетариата
18.09.20 14:43
Фельдшер из магнитогорского наркодиспансера обирала пьяных и обманывала трезвых
18.09.20 14:19
«Закладчики» из Магнитогорска получили 25 лет на двоих
Общество
Сегодня, 15:47
В Челябинскую область поступила первая партия вакцины от коронавируса
Общество
Сегодня, 12:04
ОНФ готовит обращение в Роспотребнадзор: «Игорь», спустись с небес
Новости
Сегодня, 17:17
Общество
Значимые инициативы депутатов ЗСО Челябинской области в социальной и жилищной сфере
Сегодня, 17:03
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали «героиновых» наркоманов
Сегодня, 16:08
Происшествия
Обвиняемый в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте хотел выйти из СИЗО
Сегодня, 16:07
Общество
Компания «Ростелеком» подарила жителям Сатки «Классику на Дворцовой»
Сегодня, 15:41
Происшествия
В Карталах пьяный мужчина избил полицейского, который помешал ему громить шлагбаум на железнодорожном переезде
Материалы рубрики
Сегодня, 17:03
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали «героиновых» наркоманов
Сегодня, 16:08
Происшествия
Обвиняемый в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте хотел выйти из СИЗО
Сегодня, 15:41
Происшествия
В Карталах пьяный мужчина избил полицейского, который помешал ему громить шлагбаум на железнодорожном переезде
Сегодня, 15:26
Происшествия
В вузах Челябинской области взрывчатки не найдено
Сегодня, 14:09
Происшествия
Мнение эксперта: Максим Марцинкевич не мог убить себя, ему помогли
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика