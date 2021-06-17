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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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После публикаций в СМИ прокуратура Челябинской области инициировала проверку расходов чиновников
17.06.2021

Прокуратура проверит расходы Котовой и ее подчиненных за поездку в Дубай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске участок старинной набережной Миасса за филармонией будет сохранен и защищен от возмо
17.06.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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17.06.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

17.06.2021

Челябинец купил по поддельному паспорту айфон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Миндортранс Челябинской области обязал подрядчика исправить нарушения при ремонте гарантийных дорог
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17.06.2021

В подъезде дома в Коркино, где взорвался газ, газоснабжение пока не восстановлено
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17.06.2021 13:24

Полиция Миасса задержала эксгибициониста

Силовики Миасса (Челябинская область) задержала эксгибициониста. Уголовное дело на него заводить не стали, а лишь привлекли к административной ответственности.

Пост об извращенце появился в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что он регулярно наведывается на берег реки в районе «Комарово» и со стороны поселков Мелентьевка и Первомайский.  Он совершает непристойные действия и пугает девушек.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали нарушителя спокойствия. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел и привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ - «Мелкое хулиганство» и поставили на учет», - как рассказала специалист направления по связям со СМИ ОМВД по Миассу Ольга Суханова.

Стражи порядка призывают горожан, которые становятся свидетелями подобных и других противоправных деяний, не ограничиваться публикациями в интернете, а обращаться непосредственно в правоохранительные органы для задержания виновных на месте.

Автор: Инна Шемаева
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 17 июня, депутаты Законодательного собрания Челябинской области рассмотрели заявление св
17.06.2021

В ЗСО Челябинской области стало на одного депутата меньше
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
После публикаций в СМИ прокуратура Челябинской области инициировала проверку расходов чиновников
17.06.2021

Прокуратура проверит расходы Котовой и ее подчиненных за поездку в Дубай
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске участок старинной набережной Миасса за филармонией будет сохранен и защищен от возмо
17.06.2021

В Челябинске сохранят участок старинной набережной Миасса за филармонией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинске начали делать улицы с разметкой из термопластика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили корректировку параметров регионал
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17.06.2021

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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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