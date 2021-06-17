17.06.2021
Челябинец купил по поддельному паспорту айфон
17.06.2021
Миндортранс Челябинской области обязал подрядчика исправить нарушения при ремонте гарантийных дорог
17.06.2021
Полиция Миасса задержала эксгибициониста
17.06.2021
В подъезде дома в Коркино, где взорвался газ, газоснабжение пока не восстановлено
17.06.2021
Уроженцев Миасса из ОПГ «Турбазовские» приговорили к пожизненному лишению свободы
17.06.2021
Челябинцы поддерживают идею введения продуктовых сертификатов
Полиция Миасса задержала эксгибициониста
В Челябинске назвали районы-лидеры благоустройства дворов и общественных пространств
17.06.2021
Мэр Котова начала борьбу с челябинской «нечистью» с помощью ярких плакатов
16.06.2021
Челябинская область в июне получит 2,8 миллиарда на обновление общественного транспорта
16.06.2021
Челябинский ученый придумал, как бороться с массовой гибелью рыбы в водоемах
16.06.2021
Котова не увидела поливальных машин, о которых рассказывал Куляшов
15.06.2021