Полиция Миасса задержала эксгибициониста

Силовики Миасса (Челябинская область) задержала эксгибициониста. Уголовное дело на него заводить не стали, а лишь привлекли к административной ответственности.

Пост об извращенце появился в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что он регулярно наведывается на берег реки в районе «Комарово» и со стороны поселков Мелентьевка и Первомайский. Он совершает непристойные действия и пугает девушек.

«Сотрудники уголовного розыска установили и задержали нарушителя спокойствия. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел и привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ - «Мелкое хулиганство» и поставили на учет», - как рассказала специалист направления по связям со СМИ ОМВД по Миассу Ольга Суханова.



Стражи порядка призывают горожан, которые становятся свидетелями подобных и других противоправных деяний, не ограничиваться публикациями в интернете, а обращаться непосредственно в правоохранительные органы для задержания виновных на месте.