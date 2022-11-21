Пожар в детской стоматологии Копейска

В прачечной детской стоматологии Копейска (Челябинская область) загорелась стиральная машина.

Сегодня, 21 ноября, в МЧС поступило сообщение о пожаре в здании детской стоматологии, расположенной по Коммунистическому проспекту.

«В кабинете прачечной происходило горение стиральной машины. Оно было ликвидировано сотрудниками 36 ПСЧ огнетушителем ОП-5», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Самостоятельно до прибытия эвакуировались 38 человек, в том числе шесть детей. На режим работы стоматологии происшествие не повлияло.