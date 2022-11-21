21.11.2022
Полицейские и спасатели нашли заблудившуюся в лесу женщину
21.11.2022
В Магнитогорске спасли рыбака, провалившегося под лед
21.11.2022
Пожар в детской стоматологии Копейска
21.11.2022
В садики и школы Челябинска поставили фальсифицированную печень
21.11.2022
Андрей Меньшенин – главам: Нужно усилить профилактику киберпреступности
21.11.2022
«Челябинскую область в фотографиях» увидели болельщики «Спартака» и ЦСКА
Пожар в детской стоматологии Копейска
Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 38 человек
17.11.2022
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за босого мальчика в Южноуральске
15.11.2022
Директор жилищно-коммунальной организации из Красноармейского района получил «условку»
27.10.2022
В Магнитогорске открыли мемориальную доску в память о погибшем в Аргуне страже порядка
24.10.2022
Челябинский Гагарин лично проверил экипировку для мобилизованных
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022