Приставы все-таки арестовали иномарку челябинца, который инсценировал ее угон

В резонансной истории с инсценировкой угона автомобиля, который челябинец хотел спрятать от судебных приставов, поставлена точка.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», полицейские Челябинска задержали местного жителя, который инсценировал угон своей машины «Toyota RAV4», подлежащей изъятию за долги.

Чтобы спасти свою машину, мужчина попросил свою знакомую, с которой они ранее работали в такси, отогнать машину из двора, поменять на ней номера, а затем перегнал ее в арендованный гараж, но провести полицейских ему не удалось. Машина все-таки была арестована.

«Мероприятия по аресту и эвакуации автомобиля на стоянку поверенной организации выполнили сотрудники Курчатовского отдела судебных приставов ГУФССП России по Челябинской области, где в отношении должника ведется порядка двадцати исполнительных производств различных категорий на сумму свыше трех миллионов рублей. Освободить машину из-под ареста можно в случае полного погашения задолженностей», - рассказали в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

Теперь у челябинца есть всего десять дней, чтобы погасить долг, потом машина будет передана на оценку и на реализацию.

Однако теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Ему может грозить до двух лет лишения свободы.