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Месяц без газа

Прокуратура Челябинской области отреагировала на протесты жителей поселка Ильменский

Происшествия
Сегодня, 14:30

Прокуратура Миасса (Челябинская область) потребовала, чтобы глава города Григорий Тонких, а также руководитель подрядной организации ООО «Колос» обеспечили газом жителей частного сектора поселка Ильменский. Из-за аварии он сидят без «голубого» топлива с апреля этого года, что подвигло их на стихийные акции протеста.

Прокурорской проверкой установлено, что в результате некачественного проведения ремонтных работ на газопроводе подрядной организацией ООО «Колос» было допущено попадание воздуха в систему газоснабжения, что повлекло сработку аварийных устройств. После этого последовало прекращение подачи газа потребителям улиц Луговая, Болотная, Моховая, Зеленая, Пензенская, Сыростанская, Мотовозная, переулка Новый города Миасса.

«Непринятие органом местного самоуправления должных мер, направленных на организацию надлежащего газоснабжения на территории городского округа, допущенные при проведении ремонтных работ нарушения послужили основанием для внесения прокурором города главе муниципального образования и руководителю подрядной организации представлений об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

На сегодняшний день газоснабжение восстановлено только в 23 жилых домах из 178 отключенных, ремонтные работы на газопроводе продолжаются.

 

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