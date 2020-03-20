Прокуратура и СК займутся голым магнитогорцем, который плавал в бассейне с маленькими детьми

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура провела проверку инцидента с появлением обнаженного мужчины в бассейне с детьми. По ее результатам заместителю главы администрации города внесено представление, а материалы направлены в следственный комитет для проведения доследственной проверки.

Прокурорская проверка проводилась по фактам публикаций об инциденте в СМИ. Он произошел в Правобережном центре дополнительного образования. 13 марта в восемь часов утра. В зону бассейна, где проходила тренировка детей в возрасте от 6 до 8 лет, проник посторонний мужчина, который, находясь в обнаженном виде, несмотря на присутствующих детей, плавал в акватории бассейна.

"Отсутствие надлежащего контроля по доступу посторонних лиц в учреждение создает угрозу жизни и здоровью учащихся, кроме того, влияет на нравственное и этическое воспитание малолетних детей. В связи с выявленными нарушениями законодательства заместителю главы администрации города Магнитогорска внесено представление", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Кроме того, материалы по данному факту направлены в Правобережный следственный отдел следственного управления по Челябинской области для проведения доследственной проверки.