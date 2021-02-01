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Прокуратура ищет южноуральцев, которым организация задолжала 1,7 млн

В Тюмени прокуратура Центрального округа устанавливает бывших работников ООО «Производственная фирма «Барс», которым компания не выплатила зарплату. Задолженность перед 130 сотрудниками, в числе которых и жители Челябинской области, составляет 1,7 миллиона рублей, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В мае 2016 года организацию признали банкротом. На тот момент задолженность по зарплате более 200 работникам составляла свыше трех миллионов рублей. В фирме работали люди из Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также из Курганской, Челябинской, Свердловской, Омской областей и республики Башкортостан.

«С августа 2020 года с помощью средств массовой информации удалось установить 97 работников и выплатить им заработную плату в общей сумме свыше 1,3 млн рублей, - сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области. - На сегодня задолженность по оплате труда составляет более 1,7 млн рублей перед 130 сотрудниками. У конкурсного управляющего имеются денежные средства для ее погашения».

Бывшим работникам необходимо обратиться к конкурсному управляющему Копытову Александру Игоревичу по телефону 8-912-925-70-35, помощнику конкурсного управляющего Стаховой Юлии Вильевне по телефону 8-904-494-61-56 либо в прокуратуру Центрального округа Тюмени по телефону 8 (3452) 58-21-98 (ежедневно с 9 до 18 часов).