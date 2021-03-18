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Прокуратура требует вернуть экс-чиновницу челябинского минздрава под домашний арест

Прокуратура Центрального района Челябинска обжаловала решение суда об изменении меры пресечения в отношении бывшего руководителя управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арины Устюговой, обвиняемой в получении взятки от представителя международной фармацевтической компании Johnson & Johnson.

Прокурором Центрального района Челябинска внесено апелляционное представление в Челябинский областной суд на постановление Центрального районного суда Челябинска об изменении подсудимой Устюговой, меры пресечения с домашнего ареста на запрет определённых действий.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, прокурор полагает, что обстоятельства, учитываемые ранее при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста, не изменились. В связи с чем изменение меры пресечения является необоснованным.

Напомним, девятого марта 2021 года, суд изменил меру пресечения Устюговой с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Арина Устюгова была задержана 15 декабря 2020 года в одном из кафе Челябинска. Она получила взятку в размере 512 тысяч рублей от территориального коммерческого менеджера крупной компании за предоставление информации о количестве и персональных данных пациентов с заболеванием спинальная мышечная атрофия, зарегистрированных на территории Челябинской области и нуждающихся в лекарственном препарате «Нусинерсен».

Известно, что взятку передал представитель компании Johnson & Johnson, которая является производителем данного лекарства.