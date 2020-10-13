Прокуратура займется подрядчиками, «забывшими» мусор в центре Челябинска

Прокуратура отреагировала на сигнал активистов ОНФ о нарушениях, которые допустили подрядчики при благоустройстве гостевых маршрутов в Челябинске.

Вчера, 12-го октября, представители надзорного ведомства провели рейд совместно с общественниками, в ходе которого изложенные последними факты подтвердились.

Как сообщает ОНФ в своем телеграм-канале, от компаний «Дорстройтех-Лизинг» и «Стройсервис» требовалось благоустроить газоны на гостевых маршрутах в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.

«Но, к сожалению, с подрядчиками Челябинску не везет. Предприимчивые исполнители решили сэкономить на вывозе мусора после работ и попросту свалили строительные отходы в кучу, а сверху уложили рулонный газон. «Украсили» все это шаткими бордюрами и оставили после себя грязь», - рассказали активисты ОНФ.

Общественники сообщили также, что прокуратура будет проводить проверку в отношении подрядчиков, допустивших нарушения, на предмет мошенничества в целях экономии. По контракту они обязаны вывозить мусор.

От комитета дорожного хозяйства Челябинска - заказчика работ - представители Народного фронта ждут объяснений по сложившейся ситуации.