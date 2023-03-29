29.03.2023
Проректору челябинского вуза и замдиректора института продлили домашний арест
29.03.2023
«Эко-Стандарт» назвал варварскую расправу с деревьями в Челябинске саботажем
29.03.2023
В Челябинске состоится XIV Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой»
29.03.2023
В Челябинске случилось «нашествие» роботов
29.03.2023
Челябинский аэропорт представил летнее расписание полетов
29.03.2023
Сегодня в главном храме Челябинска совершат уникальное великопостное богослужение
Проректору челябинского вуза и замдиректора института продлили домашний арест
06.08.2019
Суд оставил на свободе взяточника из полиции Челябинска
06.12.2018
В Магнитогорске за взятки будут судить экс-начальника управления культуры
15.06.2018
В Челябинске будут судить бывшего начальника отдела из ГУ лесами
14.06.2018
В Магнитогорске за взятки будут судить бывшего сотрудника ГИБДД
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023