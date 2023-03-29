Проректору челябинского вуза и замдиректора института продлили домашний арест

В Челябинске суд продлил домашний арест заместителю директора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антону Семченко, обвиняемому в получении взятки (часть третья статьи 290 УК РФ).

Ходатайство следственного органа о продлении Семченко меры пресечения на один месяц, до 30 апреля, поддержала прокуратура. Сторона защиты просила для своего подзащитного подписку о невыезде или ограничение определенных действий.

«По версии следствия, обвиняемый в период с февраля 2019 года по январь 2023 года получил от студентов взятки в сумме не менее 77 тысяч 500 рублей за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний», - сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, напомнив, что преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела.

Отметим, на аналогичный срок меру пресечения в виде домашнего ареста продлили проректору Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павлу Рябчуку, также обвиняемому в получении взятки.