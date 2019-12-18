Пьяный дебошир из Увелки после ссоры с сожительницей избил и покусал полицейских

В Увельском районе (Челябинская область) вынесен приговор в отношении 35-летнего местного жителя, который обвинялся по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти с исполнением им своих должностных обязанностей».

В суде установлено, что в августе 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме селе Катаево, поссорился с сожительницей. Он стал ей угрожать, перепуганная женщина вызвала полицию.

«Осознавая, что перед ним находятся сотрудники полиции, ранее вызванные его сожительницей в связи с семейным конфликтом, нанес им удары по различным частям тела, причинив одному из них вред здоровью средней тяжести», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Больше всех досталось участковому. Дебошир бил его по груди, лицу и голове, а также пинал ногами. Второго полицейского пьяный мужчина умудрился еще и укусить за голень.

Учитывая раскаяние мужчины и наличие у него несовершеннолетних детей, суд назначил виновному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года.

Ранее, карабашским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух братьев. Они также признаны виновными в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчины, находились в квартире у своего знакомого, где распивали спиртные напитки. Застолье получилось настолько шумным, что соседи вызвали полицию. Прибывший участковый потребовал соблюдать закон и тишине и был избит. Им назначено наказание в виде полутора лет свободы условно.