Пьяный пенсионер посягнул на забор администрации Челябинской области
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В Челябинске сотрудники полиции задержали 62-летнего мужчину, повредившего забор у здания администрации Челябинской области. Им оказался пьяный житель Еманжелинского района.
«Нарушителя доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту совершенного деяния в отношении него составили протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». Собранные материалы были направлены в суд для рассмотрения и принятия решения», - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Решением Центрального районного суда Челябинска мужчине назначено наказание в виде трех суток административного ареста.
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